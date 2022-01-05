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Google Haritalar'da gizemli gölge!

Google Harita kullanıcıları bir gölün dibinde gizemli bir gölge fark etti. İşte o gölge ve gizemin detayları...

Google Haritalar'da gizemli gölge! - Resim: 1

Kullanıcılar, görüntünün dört bölüm içerdiğine ve gölün, sonundaki piramit şeklindeki kaya ile bir bağlantısı olmadığına inanıyor.

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Google Haritalar'da gizemli gölge! - Resim: 2

Reddit'te paylaşıldıktan sonra insanlar şeklin ne olabileceğini ve belirli bir amacı olup olmadığını tartışmaya başladı.

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Google Haritalar'da gizemli gölge! - Resim: 3

Bazıları, bölgenin özel araştırmalar için kullanılan kısıtlı bir askeri sualtı üssü olabileceğini öne sürdü.

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Google Haritalar'da gizemli gölge! - Resim: 4

Diğerleri gölün köklü geçmişine işaret ederken, bunun terk edilmiş eski bir tekne olabileceğini iddia etti.

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