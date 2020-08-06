Google Pixel 4a tanıtıldı! İşte fiyatı

Sızdırılan raporlarda da olduğu üzere Google’ın orta seviyedeki yeni modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 730 yonga setinden alacak. İçerisinde 6GB RAM bulunacak olan telefonun dahili depolama alanı ise 128GB olacak. Telefonda microSD kart desteği ise yer almıyor.



