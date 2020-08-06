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  3. 06 Ağustos 2020 17:12

Google Pixel 4a tanıtıldı! İşte fiyatı

Google’ın orta segmentteki Pixel modeli nihayet ortaya çıktı. İşte Google Pixel 4a özellikleri ve fiyatı.

Google Pixel 4a tanıtıldı! İşte fiyatı

Akıllı telefon sektöründe silik bir görünüm çizen Google, merakla beklenen orta seviye Pixel modelini nihayet tanıttı. Böylece Google Pixel 4a’nın özellikleri de kesinleşmiş oldu.

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Google Pixel 4a tanıtıldı! İşte fiyatı

Sızdırılan raporlarda da olduğu üzere Google’ın orta seviyedeki yeni modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 730 yonga setinden alacak. İçerisinde 6GB RAM bulunacak olan telefonun dahili depolama alanı ise 128GB olacak. Telefonda microSD kart desteği ise yer almıyor.

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Google Pixel 4a tanıtıldı! İşte fiyatı

Google Pixel 4a’da 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 5.81 inç büyüklüğünde OLED ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan bu ekran 443 ppi piksel derinliğine sahip.

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Google Pixel 4a tanıtıldı! İşte fiyatı

Orta seviye Pixel 4a modelinde 12.2 MP’lik ana kameraya 8MP’lik ön kamera eşlik ediyor. 3140 mAh’lık batarya ile gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Google’ın yeni modeli için belirlediği fiyat etiketi ise 340 euro.

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