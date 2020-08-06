Google Pixel 4a tanıtıldı! İşte fiyatı
Google’ın orta segmentteki Pixel modeli nihayet ortaya çıktı. İşte Google Pixel 4a özellikleri ve fiyatı.
Akıllı telefon sektöründe silik bir görünüm çizen Google, merakla beklenen orta seviye Pixel modelini nihayet tanıttı. Böylece Google Pixel 4a’nın özellikleri de kesinleşmiş oldu.
Sızdırılan raporlarda da olduğu üzere Google’ın orta seviyedeki yeni modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 730 yonga setinden alacak. İçerisinde 6GB RAM bulunacak olan telefonun dahili depolama alanı ise 128GB olacak. Telefonda microSD kart desteği ise yer almıyor.
Google Pixel 4a’da 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 5.81 inç büyüklüğünde OLED ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan bu ekran 443 ppi piksel derinliğine sahip.