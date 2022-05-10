Google'da asla aratmamanız gereken 7 şey
Google'da aradığımız kelimeler, en net sonuça ulaşmamıza yardımcı oluyor. Ancak bazı kelimeler var ki asla yazmamanız gerekiyor. İşte o kelimeler...
Bir numaralı baş danışmanınız Google, her zaman doğru bilgi kaynaklarına mı yönlendiriyor? İşte Google'da danışmamamız gereken şeyler.
Rahatsızlıklarınız
Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, bir ağrınız, gününüzü mahveden bir sağlık şikayetiniz varsa doktora başvurmanız gerekiyor. Eğer Google'da basit bir rahatsızlık araması yaparsanız, büyük endişelere kapılmanız doğal. Her türlü semptomun çok çok farklı hastalıklara bağlandığı binlerce yanıltıcı içerik var. Sıradan bir semptom pek çok hastalıkla bağlantılı olabilir. Doğru cevabı size doktorunuz verir, Google değil.
Herhangi bir organ kanseri
Kanser son derece ciddi boyutlara ulaşan, çok farklı türleri olan bir hastalık. Bu nedenle semptomların skalası da geniş oluyor. Eğer kanser olduğunuzdan endişe ediyorsanız, muhakkak doğru sonuca ulaşmak için tıbbi kontrol yaptırmalısınız. İster inanın ister inanmayın, insanlar herhangi bir organının yanına "kanseri" kelimesini yazıp, kendi semptomlarıyla bağ kurmaya çalışıyorlar. Bu psikolojiden çıkmanızı temenni ediyoruz.
Cilt durumunuz
Kaşıntı, döküntü, kuruluk ve kabarma gibi pek çok cilt durumu, çok geniş yelpazeye yayılan hastalıklara bağlı olabilir. Yine ilk iki maddede olduğu gibi, cildinizle ilgili bir şikayetiniz varsa Google arama sonuçlarına güvenmemelisiniz.