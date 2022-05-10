Google'da asla aratmamanız gereken 7 şey

Herhangi bir organ kanseri



Kanser son derece ciddi boyutlara ulaşan, çok farklı türleri olan bir hastalık. Bu nedenle semptomların skalası da geniş oluyor. Eğer kanser olduğunuzdan endişe ediyorsanız, muhakkak doğru sonuca ulaşmak için tıbbi kontrol yaptırmalısınız. İster inanın ister inanmayın, insanlar herhangi bir organının yanına "kanseri" kelimesini yazıp, kendi semptomlarıyla bağ kurmaya çalışıyorlar. Bu psikolojiden çıkmanızı temenni ediyoruz.