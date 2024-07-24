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Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

Kaynak: DHA / İHA
Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi - Resim: 2

Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi - Resim: 3

Ekipler tarafından otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. 

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Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

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