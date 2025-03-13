Gören gözlerine inanamadı... Kar kütlesi otomobili kağıt gibi ezdi
Bayburt’ta park halinde bulunan Tofaş marka bir otomobil üzerine çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle kağıt gibi ezildi...
Olay, Velişaban Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi'nde yaşandı. Y.T. adına kayıtlı aracın üzerine gece saatlerinde çatıdan kar ve buz kütlesi düştü. Aracın tavanı, kapıları, ön ve arka camları kullanılamaz hale gelirken, devasa kar kütlesi aracı pert etti.
Oradan geçen vatandaşlar, araçtaki maddi hasarın büyük olduğunu, gördükleri manzara karşısında üzüntü duyduklarını belirterek, araç sahibine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Kış memleketi Bayburt'ta saçak altına araç park edilmemesi gerektiğini hatırlatan M.Ç. isimli vatandaş, "Saçak altına araba park edilir mi? Biz bakıyoruz, saçakta kar var mı diye, kar yoksa aracımızı o zaman park ediyoruz. Vatandaş arabasını çatı altına çekmiş, bırakmış gitmiş, gelip bakacak ki manzara bu, arabası pert olmuş. Bunun cezasını kim çekti, vatandaş çekti" diyerek konuştu.
Bölgede esnaflık yapan Z.B., bu olayın insanların da başına gelebileceğini, vatandaşların çatı altlarından geçerken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Belediyenin bu konuda ihmalkar davrandığını dile getiren Burak, "Bugün sabah iş yerimize geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Çatıdan düşen karlar komşumuz, arkadaşımız olan bir kardeşimizin arabasının üzerine düştü, araba pert oldu. Nerden baksanız bunun masrafı 200-250 bin lira civarında. Allah göstermesin bu bizim insanlarımızın da başına gelebilir. Saçakların altından yürürken çatılara bakarak dikkatle geçmek daha doğru olur. Bu konuda belediyeyi duyarlı olmaya davet ediyorum. Çalıştılar, yaptılar tebrik ediyorum fakat yeterli değil. Yeterli olsaydı bugün bu hadise burada olmazdı" diyerek konuştu.