  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gören herkesin ağzı açık kaldı: Damadı vinçte sallandırdılar!

Gören herkesin ağzı açık kaldı: Damadı vinçte sallandırdılar

Bursa'da düğün öncesi damada görülmemiş işkence kayda alındı. Vinç ile havaya kaldırdıkları damadın altında arkadaşları göbek attı.

Kaynak: İHA
Gören herkesin ağzı açık kaldı: Damadı vinçte sallandırdılar - Resim: 1

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilginç gelenekler devam ediyor. Düğün evine girmeden damada yapılan türlü türlü işkencelere, bir yenisi daha eklendi.

1 / 4
Gören herkesin ağzı açık kaldı: Damadı vinçte sallandırdılar - Resim: 2

Damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdı. 

2 / 4
Gören herkesin ağzı açık kaldı: Damadı vinçte sallandırdılar - Resim: 3

Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Damat Berhan Uysal zor anlar yaşarken, bu anları asla unutmayacağını söyledi.

3 / 4
Gören herkesin ağzı açık kaldı: Damadı vinçte sallandırdılar - Resim: 4
4 / 4