Gören müsilaj sandı ama gerçek başka çıktıı; gören şoke oldu
Mersin’de Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta müsilaj zannedilen polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arı ise telef olarak karaya vurdu.
İlkbaharın son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahile yakın bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde ağaçlar çiçek açtı.
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Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polenler de dökülmeye başladı. 321 kilometrelik sahil bandı olan Mersin’de birçok noktada polen tozları denizle buluştu.
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Başta turizmin gözbebeği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu.
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İlk önce vatandaşlar tarafından müsilaj zannedilen polen tozları ile birlikte arılar da denizde telef oldu.
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