Görenler gözlerine inanamadı: Bursa İznik Gölü'nün suyu turkuaza döndü

"BİZLERİ BÜYÜLEDİ"

İznik ilçesinin gezilip görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten vatandaşlar ise, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz, bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel" dedi.