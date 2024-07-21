Görenler gözlerine inanamadı: Bursa İznik Gölü'nün suyu turkuaza döndü
Bursa’daki İznik Gölü'nde meydana gelen bir olay suyun rengini turkuaza çevirdi. Gölün bu göz alıcı rengi, vatandaşlar ve turistleri büyüledi, adeta Maldivler sahillerini andırdı.
Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü.
MALDİVLER SAHİLLERİNİ ARATMIYOR!
Maldivler sahillerini aratmayan İznik Gölü'ne gelenlerden kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.
SUYUN RENGİ TURKUAZ OLDU!
Tarihi yaklaşık 2 bin yıllık bazilikaya ise ilgi turkuaz renkli suyun içinde daha fazla oldu. 2014 yılında keşfedilen dünyanın en önemli buluşu olan bazilika vatandaşlar ve turistlerin ilgi odağı oldu.
"BİZLERİ BÜYÜLEDİ"
İznik ilçesinin gezilip görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten vatandaşlar ise, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz, bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel" dedi.