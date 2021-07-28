Görenler hayran kalıyor: 60 bin lira harcayarak otobüsü lüks karavan haline getirdi
Elazığ'da yaşayan Halis Yıldız, atıl durumdaki otobüsü tam 60 bin lira harcayarak lüks bir karavan haline getirdi.
Elazığ'da yaşayan Halis Yıldız, atıl durumdaki otobüsü işlerinden arta kalan zaman içerisinde 60 bin lira harcayarak lüks karavana çevirdi.
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Elazığ’da araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, iş yerinin önünde atıl halde bulunan otobüsü, pandemiden önce karavana dönüştürmeye karar verdi. Otobüsün iç dizaynı için 60 bin lira harcayan Yıldız, atıl durumda olan otobüsü lüks karavana çevirdi.
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Zevk için böyle bir çalışma yaptığını belirten Yıldız, pandemi dönemiyle birlikte karavan satışlarının patladığını ve isteyen herkese karavan yapabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.
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Yıldız, hobi olarak yaptığı karavana pandemi ile birlikte talebin artacağına inandığını dile getirdi.
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