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  3. 17 Mayıs 2018 18:39

Görenler hayran kalıyor !

Eskişehirli 64 yaşındaki oto elektrik ustası Turgut Ilgın, arabasına evladı gibi bakıyor.

Görenler hayran kalıyor !

Eskişehirli 64 yaşındaki oto elektrik ustası Turgut Ilgın, kendisinden 2 yaş küçük 1956 model Ford Fairlanes marka klasik otomobiline adeta evladı gibi bakıyor

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Görenler hayran kalıyor !

Klasik otomobil tutkunu Turgut Ilgın, yaklaşık 10 yıl önce tesadüfen karşılaştığı 1956 model Ford Fairlenes’i uzun uğraşlar sonrasında satın aldı. Aldığında bakımsız olan otomobili sanayiye götüren Ilgın, tam 1 yıl boyunca bakımını yaptı. Revizyonu yapılan klasik otomobil, Ilgın sayesinde tekrar özlediği yollara geri döndü.

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Görenler hayran kalıyor !

Oto elektrik ustası ve klasik otomobil sevdalısı Turgut Ilgın, aracının bütün parçalarının 62 yaşında olmasına rağmen orijinal olduğunu ve satmayı düşünmediğini söyledi. Ilgın, "Ben oto elektrikçisiyim. İçinde yetiştiğimiz için klasik sevdası buradan geliyor. Bu araba tesadüfen denk geldi, aldık. Ondan sonra sanayide komple kumlayarak soyduk.

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Görenler hayran kalıyor !

1 sene zarfında toplandı bu araba. Bu arabayı 10 sene önce aldım. 8-10 bin liraya almıştım ama masrafı 2 katını buldu. Bilhassa genç kardeşlerimizin ilgisini çekiyor. Durduğumuzda sorular soruyorlar. Bizde dilimizin erdiği kadar, konuşabildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz.

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