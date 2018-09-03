Görenler şaşıp kalıyor ! Bir de para veriyorlar

Sokakta kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Züleyha Yaman, "7 yıl önce sarı renkli muhabbet kuşu aldım. Onun dışarıda kaçmadığını görünce alışkanlık oldu. Kuşlarıma bir şey oldukça, hep yenilerini aldım. Hepsini eğittim. 7 yıldır kuşlarımı kafamın üzerinde gezdiriyorum. İlk çıkardığımda kaçıyorlardı.