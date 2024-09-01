Görenleri hayrete düşüren manzara: Su çekildi, 16 yıl sonra eski köy ortaya çıktı
Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat Barajı, kuraklık sebebiyle su seviyesinin düşmesi sonucu çekildi ve bu durum 16 yıl aradan sonra Maden köyü ile köy mezarlığının gün yüzüne çıkmasına neden oldu.
Hafik ilçesine bağlı Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı’nın 2002 yılında yapımının tamamlanması ve 2008 yılında su tutmasıyla su altında kaldı.
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Baraj nedeniyle 3 köy ise taşındı.
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Barajdaki su seviyesi, bu yıl Sivas'a verilen su, tarım arazilerinin sulanması ve kuraklık nedeniyle düştü.
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Suyun çekilmesiyle Maden köyü ile mezarlığı tamamen gün yüzüne çıktı.
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