Görme engeli ona engel olamadı... Engelli öğretmen hukuk okuyup avukat oldu

Ankara’da okul gezisinde gittiği adliyede ağır ceza hakimi ile yaptığı konuşmadan etkilenerek avukat olmaya karar verdiğini söyleyen İbrahim Yirçi, “Ankara’da Beşevler Körler Okulu’nda okudum. 1988 yılında bir ceza davasına gözlemci olarak eğitim amacıyla gittik. Ağır ceza hakimi ile sohbet ettikten sonra avukat olmaya karar vermiştim. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra memur olduğumuz için avukatlık kanunu staja izin vermedi. Mecburen memuriyete sonrasında da öğretmenliğe devam ettim. 2 yıl önce kanunen çalışanların da avukatlık stajına kanunen müsaade edilince bu fırsattan yararlandım. Avukat Hacı Ağca’dan rica ettim. O da sağ olsun bana destek oldu. Stajımı başarılı ile tamamladım. Ruhsatımı aldım. Bundan sonra da resmi kurumlarda avukat olmak için çalışmalar yapacağım” ifadelerini kullandı.