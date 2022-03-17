Görünce şoke olacaksınız! Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı yıllar sonra ortaya çıktı
Emret Komutanım dizisinde Jumbo Gökhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu değişimiyle yıllar sonra gündeme geldi.
Ferdi Kurtuldu bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Jumbo Gökhan' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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Türkiye'de bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinin Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu, aşırı kilolarından kurtulmaya başladı.
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135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını söyledi ve spor, diyet sayesinde zayıfladığını söylemişti
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Sevilen oyuncu "Günde iki öğün yemek yiyorum.En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum."
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