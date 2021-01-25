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  3. 25 Ocak 2021 22:16

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! İmha edildi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisindeki mide bulandıran görüntüler sonrası toplanan 100 kilogram eti imha etti.

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! İmha edildi

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapılmış ve görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen et dönerlere el konulmuştu.

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Görüntüler büyük tepki toplamıştı! İmha edildi

Aksoy ve beraberindeki polis ve zabıta ekipleri, görüntülerin çekildiği odayı mühürledi.

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Görüntüler büyük tepki toplamıştı! İmha edildi

Ardından tesiste yedieminde tutulan etler kamyonete yüklenerek, belediye çöplüğünde kepçe yardımıyla kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

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Görüntüler büyük tepki toplamıştı! İmha edildi

Aksoy, gazetecilere, 100 kilogram dönerin imha edildiğini belirterek, dönerlerin üretildiği alanın mühürlendiğini söyledi.

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