Görüntüler İstanbul'da bir AVM'den! Ünlü futbolcuya silah çektiler
İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezine giden Senagalli milli futbolcu Papy Djilobodji (36) ile A.A. adlı kişi arasında tartışma yaşandı. A.A., ünlü futbolcuya silah çekip şemsiye fırlattı. O anlar güvelik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
1 / 14
Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı.
2 / 14
Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi.
3 / 14
Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen A.A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.
4 / 14