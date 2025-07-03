Görüntüler İstanbul'dan... ''Bakamıyordum'' deyip 3 günlük bebeğini çöp konteynerine attı

Olay, 29 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen çevredeki vatandaş, çöp konteynerinin yanından geçerken bir hareketlilik olduğunu gördü. Bunun üzerine polis ekiplerini arayan kişi, ‘çöpte yeni doğmuş bir bebek var, beze sarılmış halde duruyor’ ihbarında bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiklerinde poşet içerisinde konulmuş bir bebek olduğunu gördü.