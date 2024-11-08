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Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı

İstanbul'da Menekşe Sahili'nde deniz suyu çekildi. Sahilde küçük adacıklar oluşurken, balıkçılar ise denize açılamadı.

Kaynak: İHA
Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı - Resim: 1

İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu.

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Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı - Resim: 2

Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı. 

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Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı - Resim: 3

Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü. 

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Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı - Resim: 4

Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.

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