Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı
İstanbul'da Menekşe Sahili'nde deniz suyu çekildi. Sahilde küçük adacıklar oluşurken, balıkçılar ise denize açılamadı.
Kaynak: İHA
İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu.
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Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.
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Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.
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Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.
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