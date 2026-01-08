Görüntüler İstanbul'dan! Dev dalgalar tekneleri alabora etti
İstanbul Tuzla'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilde demirli olan bazı tekneler alabora oldu. Denize düşen bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA/İHA
İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Tuzla'da hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya çarpan bazı tekneler parçalanarak alabora oldu.
Bu sırada denize düşen bir kişi ise halatlara tutunarak çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.
Polis ekipleri sahile emniyet şeridi çekerek önlem alırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
