  4. Görüntüler İstanbul'dan! Dev dalgalar tekneleri alabora etti

İstanbul Tuzla'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilde demirli olan bazı tekneler alabora oldu. Denize düşen bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA/İHA
Resim: 1

İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Tuzla'da hayatı olumsuz etkiledi.

Resim: 2

Fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya çarpan bazı tekneler parçalanarak alabora oldu.

Resim: 3

Bu sırada denize düşen bir kişi ise halatlara tutunarak çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.

Resim: 4

Polis ekipleri sahile emniyet şeridi çekerek önlem alırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

