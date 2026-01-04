Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü

5 ARACA ÇARPTI MOTOKURYEYİ SÜRÜKLEDİ

Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulan motokurye E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine yaptı. Yaralı motokurye ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motokuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araçta hasar meydana geldiğini belirledi. Kazaya karışan taksinin şoförü H.K.’nin ise 0.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoförün ehliyetine el konulurken, taksi trafikten men edildi.