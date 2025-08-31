  1. Anasayfa
  4. Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti

Taksim Meydanı'nda yürüyen A.D., sohbet etme bahanesiyle koluna giren kadın tarafından gasbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda yürüyen A.D.'nin yanına gelen bir kadın sohbet etme bahanesiyle koluna girdi. Bir süre A.D. ile yürüyen kadın, cep telefonunu çaldı. 

Ardından yanından uzaklaşan kadın, A.D.'nin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kadın ardından bir arkadaş grubunun arasına girerek içlerinden bir kişi ile meydandan uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından A.D.'nin şikayeti üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri çalışma başlattı. 

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin 17 yaşındaki Y.A.A.A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

