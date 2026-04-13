Görüntüler İstanbul'un kalbinden... Yardım bahanesiyle hırsızlığa suçüstü!

Güven Timleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dikkat çekici bir yankesicilik olayını engelledi. Alkolün etkisindeki bir vatandaşı gözüne kestiren iki şüpheli, yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları mağdurun çantasını el çabukluğuyla çaldı. O anları saniye saniye takip eden B Bölge Güven Timleri, şüphelileri kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.