Görüntüler İstanbul'un kalbinden... Yardım bahanesiyle hırsızlığa suçüstü!
İstanbul’un kalbi Taksim’de alkollü bir vatandaşı hedef alan iki yankesici, yardım etme bahanesiyle mağdurun çantasını çaldı. Güven Timleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Güven Timleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dikkat çekici bir yankesicilik olayını engelledi. Alkolün etkisindeki bir vatandaşı gözüne kestiren iki şüpheli, yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları mağdurun çantasını el çabukluğuyla çaldı. O anları saniye saniye takip eden B Bölge Güven Timleri, şüphelileri kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.
Olay, 5 Nisan Pazar günü saat 05.40 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, yankesicilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, denetimler sırasında 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin caddede alkolün etkisinde olduğu anlaşılan bir kişiye yardım ediyor izlenimi verdikleri, ardından da el çabukluğuyla mağdurun çantasını çalarak uzaklaşmak istedikleri belirlendi.
GÜVEN TİMLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI
Ekipler yaşı küçük Y.E.K. ile O.A.’yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan kontrollerde mağdura ait 390 lira nakit para, 1 taşınabilir güç kaynağı ve 1 şarj cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar mağdura teslim edildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
'Yankesicilik' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.(DHA)