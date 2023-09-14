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  4. Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü

Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü

Libya'da sel felaketinde 6 bin kişi öldü, binlerce kişi ise kayıp. Selden en çok etkilenen ve büyük yıkıma uğrayan Derne kentinin son hali ise yıkımın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü - Resim: 1

Orta Akdeniz`de etkili olan ve 10 Eylül`de Libya`nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

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Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü - Resim: 2

Bu sabah itibarıyla ölü sayısı 6 bini aştı. En çok kayıp Derne kentinde yaşandı.

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Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü - Resim: 3

BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya`daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu.

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Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü - Resim: 4

İşte Derne`nin son hali...

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