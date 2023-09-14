Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü
Libya'da sel felaketinde 6 bin kişi öldü, binlerce kişi ise kayıp. Selden en çok etkilenen ve büyük yıkıma uğrayan Derne kentinin son hali ise yıkımın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Orta Akdeniz`de etkili olan ve 10 Eylül`de Libya`nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
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Bu sabah itibarıyla ölü sayısı 6 bini aştı. En çok kayıp Derne kentinde yaşandı.
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BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya`daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu.
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İşte Derne`nin son hali...
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