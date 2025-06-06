Görüntüler Mekke'den... 2 milyona yakın Müslüman hacı oldu...

Bu arada birçok hacı adayının sırtlarında müzdelife dönüşü ağır çantalar olması da dikkat çekti. Bu yüklerin Arafat’da yenilmeyen gıdalar olması, yaşlı hacı adaylarının lüzumsuz yere yorulduklarını gözler önüne serdi. Çok zorlanarak da olsa Şeytana taş atabilen yaşlı hacı adayları, Cemarat’tan çıkışta yine baygın halde görüldü. Aziziye bölgesine kadar yaşlıları taşıyacak golf arabası, tekerlekli sandalye tarzı hizmetin de verilmemesi Suudi Arabistan Hac Bakanlığı nezdinde yapılan en fazla şikayet olduğu öğrenildi. Şişe tarafından bayram günlerinde Cemerat’a çıkacaklardan yaşlı olanlar için golf arabaları ile bir taşıma hizmetinin verilip verilmeyeceği de henüz belli değil. Suudi Hac Bakanlığı’nın bu hizmetleri deruhte etmesi beklenirken, Mekke’i Mükerreme de hacca gelecekler için 70 üst yaş sınırı getirilmesi konuşuluyor.