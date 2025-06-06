Görüntüler Mekke'den... 2 milyona yakın Müslüman hacı oldu...
Hac ibadeti için kutsal topraklara giden yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi, şeytanı taşlayıp, kurban ve traştan sonra ihramdan çıktıktan sonrar ziyaret tavafını ve Say’ı da tamamlayarak hacı ünvanını aldı.
Mekke-i Mükerreme’de Hicri 1446 yılının en ihtişamlı günü yaşanıyor. Arabistan’a hac vizesi alarak gelen 1 milyon 800 bin Müslüman ile ülke içerisinden yaklaşık 100 bin kişi dün akşam saatlerinde Arafat meydanından, yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife mevkiine otobüslerle indiler. Müzdelife mevkiinde gece yarısı veya sabah ezanına kadar bekleyen Müslümanlar, daha sonra 7-8 kilometre aşağıdaki Mina’da bölgesinde yer alan Cemerat (şeytan taşlama) binasına tekbirler haykırarak aktılar.
4 katlı olarak tesis edilen ve küçük orta ve büyük şeytanın temsili olarak yer aldığı binada ilk gün 7 taşı büyük şeytana atan hacı adayları, daha sonra Mekke-i Mükerreme’deki otellerine geçtiler. Sabah bayram namazından sonra kurbanlarını kestiren hacı adayları, traş olup ihramdan çıktılar. Daha sonra Kabe’ye giden binlerce Müslüman, ziyaret tavafını gerçekleştirip, vacip olan Safa ile Merve arasındaki say ibadetini de yaparak hacı ünvanını aldılar. Bazı yorgun hacı adaylarının bayramın birinci günü akşam saati Kabe’ye gitmeyi beklemeleri dikkat çekti.
Bu sene de Müzdelife ile Cemerat arasında 6 tüneli kullanarak 8 kilometre yol yürüyen çoğunluğu yaşlı Türk hacı kafilesi, çalışmayan yürüme bantları sebebiyle perişan oldular. Senede sadece 1 gece çalıştırılması (12 saat) beklenen Türklere tahsisli yolda yaklaşık 10 sene önce yapılan eski yürüme bantlarının bu sene de çalışmaması yaşlı hacıların çok yorulmasına sebep oldu. Kafilede onlarca kişi tünellerde yorgunluktan baygınlık geçirdi. Hac organizasyonu yapan firmaların sahipleri, gerekir ise Türkiye Cumhuriyetinin yürüyüş bantlarını yeniden yaptırıp, artık bu teknolojiyi Türk hacıların hayatlarını kurtarmak için Suudilerin çalıştırması gerektiğini söylediler. Yıllardır çalışmayan yürüyüş bantları yüzünden şimdiye kadar binlerce kişi şeytan taşlamaya giderken kalp krizi geçirerek vefat etti.
Bu arada birçok hacı adayının sırtlarında müzdelife dönüşü ağır çantalar olması da dikkat çekti. Bu yüklerin Arafat’da yenilmeyen gıdalar olması, yaşlı hacı adaylarının lüzumsuz yere yorulduklarını gözler önüne serdi. Çok zorlanarak da olsa Şeytana taş atabilen yaşlı hacı adayları, Cemarat’tan çıkışta yine baygın halde görüldü. Aziziye bölgesine kadar yaşlıları taşıyacak golf arabası, tekerlekli sandalye tarzı hizmetin de verilmemesi Suudi Arabistan Hac Bakanlığı nezdinde yapılan en fazla şikayet olduğu öğrenildi. Şişe tarafından bayram günlerinde Cemerat’a çıkacaklardan yaşlı olanlar için golf arabaları ile bir taşıma hizmetinin verilip verilmeyeceği de henüz belli değil. Suudi Hac Bakanlığı’nın bu hizmetleri deruhte etmesi beklenirken, Mekke’i Mükerreme de hacca gelecekler için 70 üst yaş sınırı getirilmesi konuşuluyor.