Görüntüler Türkiye'den! Büyük ilgi görüyor: Toplam 13 tane var

Bin yıllık mumyalar Aksaray’da sergileniyor. Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye’nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde sergileniyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.