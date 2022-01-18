Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı iki insan boyunu aştı

Tipi ve fırtına açtığımız yolları kapatıyor, biz yine yolları açıyoruz. Sabahın erken saatlerinde başlayıp, geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bazı yerlerde 1 kilometrelik yolu, tipi ve fırtına nedeniyle 1 saatte ancak ulaşıma açabiliyoruz" dedi.