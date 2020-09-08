''Görüntüleri gösterip para istemişler bu komplodur!''

'MUHTARI SEVMEM AMA YANINDAYIM' Kuşaklardır Küçük Karataş Mahallesi’nde oturduklarını ve çocukluk yıllarından beri söz konusu yolun mahallelinin hayatını zorlaştırdığını kaydeden Abdullah Tekin, yaşanan bu olaydan dolayı üzgün olduğunu ve Muhtar Işık’a haksızlık yapıldığını aktırdı. Mehmet Akif Işık’ı normalde sevmediğini belirten Tekin, "Olayın öncesinde muhtara '15 bin TL vermezsen görüntüleri yayarız' diyenler olmuş. Muhtar bunları tersleyince görüntüyü yaydılar. Ben kendisini sevmesem de haksızlık yapıldığı için onun yanındayım. Şakayı ciddiye çevirdiler. Muhtarın üstüne gelmenin manası yoktur" dedi.