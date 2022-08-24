Görüntüleri sızmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin gözyaşlarıyla özür diledi

"AHLAKÇI OLMAK BENİM İŞİM DEĞİL"

"Benim için bu biraz garip ve kafa karıştırıcı. Bu durumda ne söyleyeceğinizi seçmek o kadar kolay değil" diyen Marin, "Ahlakçı olmak benim işim değil ama inkar edilemez bir şekilde resmi gördüğümde (başbakanlık konutunun) duvarını tanıdım" şeklinde konuştu.