Görüntüleri sızmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin gözyaşlarıyla özür diledi
Partide eğlendiği görüntülerin sızdırılması sonrası eleştirilerin hedefi olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ağlayarak özür diledi.
Son dönemde sosyal medyaya sızan parti videolarıyla gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, özür diledi.
Bir hafta içerisinde gece kulübünde ayrı ayrı bir erkek ve bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri basına sızan Marin, bu kez makam odasında çekilen fotoğraflarıyla gündem olunca, Lahti'deki pazar etkinliğinde hitap ettiği kalabalığın önünde olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.
"O FOTOĞRAF HİÇ ÇEKİLMEMELİYDİ"
Özür konuşmasında gözyaşlarını tutamayan 36 yaşındaki Marin, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi ama öte yandan o akşam aslında kayda değer bir şey olmadı" diye konuştu.
"AHLAKÇI OLMAK BENİM İŞİM DEĞİL"
"Benim için bu biraz garip ve kafa karıştırıcı. Bu durumda ne söyleyeceğinizi seçmek o kadar kolay değil" diyen Marin, "Ahlakçı olmak benim işim değil ama inkar edilemez bir şekilde resmi gördüğümde (başbakanlık konutunun) duvarını tanıdım" şeklinde konuştu.
"ZAMANIMIZI BÜYÜK SORUNLAR İÇİN HARCAYALIM"
"Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz" diyen Marin, "Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" ifadesini kullandı.