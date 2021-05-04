Görürseniz şaşırmayın! Akdeniz'de kıyıya kadar geldiler

Balon balıklarının etinin tüketilmesinin zehirleyebileceğini vurgulayan Gökoğlu, "Büyük balon balıkları kıyıya kadar yaklaşmaz. Muhtemelen kıyıda balık temizlendi, atığına geldi veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşinden geldi. Bundan sonra bu tür görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız. Biz dalışlar yaptığımızda büyük türdeki balon balıklarını görüyoruz. Deniz dibinde balon balıkları; bizlerden, dalgıçlardan kaçıyor. İnsanlardan korkar, kaçar. Sahilde, denizde gördüğümüzde korkmaya gerek yok" diye konuştu.