Görüşmemiş hırsızlık: 5,8 milyon dolarlık elmasları çakıl taşlarıyla değiştirdi!

MAĞAZA ÇALIŞANLARINI KANDIRDI

İngiltere’de polis, başkent Londra’daki bir kuyumcuda 5,8 milyon dolarlık yedi elması çalan kadının son durumuyla ilgili bilgileri paylaştı. 60 yaşındaki Lulu Lakatos adlı bir Fransız kadın, 2016 yılında kendisini bir mücevher uzmanı olarak tanıtarak Boodles adlı mağazaya girmişti. Varlıklı bir Rus yatırımcı adına toplam değeri 5,8 milyon dolar olan 7 elması inceleyeceğini belirterek, mağaza çalışanlarını kandıran kadın, cebindeki çakıl taşlarıyla elmasları değiştirmişti.