Göstericiler Hong Kong'da meclis binasını bastı
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti. Yerel medya, protestocuların, metal korkuluk ile camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıkla
Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e geçmesinin 22'inci yılında protesto gösterileri düzenledi. Protestolar iade yasa tasarısı gösterileriyle birleşti.
Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti.
Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlattı. MECLİS BASKINI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ