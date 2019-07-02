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  3. 02 Temmuz 2019 22:55

Göstericiler Hong Kong'da meclis binasını bastı

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti. Yerel medya, protestocuların, metal korkuluk ile camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıkla

Göstericiler Hong Kong'da meclis binasını bastı

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e geçmesinin 22'inci yılında protesto gösterileri düzenledi. Protestolar iade yasa tasarısı gösterileriyle birleşti.

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Göstericiler Hong Kong'da meclis binasını bastı

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti.

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Göstericiler Hong Kong'da meclis binasını bastı

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlattı. MECLİS BASKINI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Göstericiler Hong Kong'da meclis binasını bastı

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alındı.

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