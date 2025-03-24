Göstericiler ile gösteri karşıtları arasında arbede çıktı
Rize'de tutuklanıp cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen yürüyüşte, göstericiler ile göstericilere tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Rize CHP Rize İl Başkanlığı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.
1 / 9
Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan CHP Rize il Başkanlığı önünde toplanan kalabalık grup, Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.
2 / 9
Cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan gruba zaman zaman çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
3 / 9
Grup ile vatandaşlar arasında çıkan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.
4 / 9