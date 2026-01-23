Gözaltına alınan Esat Yontunç için karar verildi: Survivor adasına gidemeyecek!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'na gözaltına alınan cun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Esat Yontunç dün sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI
Esat Yontunç, adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yontunç, adli kontrol kararı nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'ndeki Survivor çekimlerine katılamayacak.
