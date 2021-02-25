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  3. 25 Şubat 2021 09:01

Gözaltına alınmamak için denize atladı

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan kimlik sorgusunda aranması olduğu tespit edilen Sefa Ş., gözaltına alınmamak için denize atladı. Polislerin saatler süren ikna çabasına rağmen Sefa Ş. sudan çıkmak istemeyince, polis ekipleri şüpheliyi denize girip, çıkararak, gözaltına aldı.

Gözaltına alınmamak için denize atladı

Olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahil kısmında yaşandı. İddiaya göre, sahilde oturan vatandaşlar, Sefa Ş. tarafından rahatsız edilince durumu polise bildirdi. 

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Gözaltına alınmamak için denize atladı

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin kimliğini kontrol etti. 

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Gözaltına alınmamak için denize atladı

Yapılan kontrolde, aranması olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmamak için kendini denize attı. 

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Gözaltına alınmamak için denize atladı

POLİS DENİZE GİRDİ
Şüphelinin denizden çıkmaması üzerine ekipler, durumu deniz polisine bildirdi. 

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