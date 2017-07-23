Gözaltına alınmamak için tuvaletini yaptı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi’nde bulunan bir beyaz eşya mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle gelen 2 kadın ve 1 çocuktan oluşan 3 kişi, iş yerinde olay çıkardı.