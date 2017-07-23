Gözaltına alınmamak için tuvaletini yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde olay çıkaran kadın dilenciler, polise zor anlar yaşattı. Kadınlardan biri herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi’nde bulunan bir beyaz eşya mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle gelen 2 kadın ve 1 çocuktan oluşan 3 kişi, iş yerinde olay çıkardı.
İş yeri sahibi ve çalışanlarıyla tartışan dilencilerden biri tartışmanın ardından iş yerinin girişindeki kaldırıma oturarak toplanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında tuvaletini yaptı.