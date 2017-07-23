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  3. 23 Temmuz 2017 11:46

Gözaltına alınmamak için tuvaletini yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde olay çıkaran kadın dilenciler, polise zor anlar yaşattı. Kadınlardan biri herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.

Gözaltına alınmamak için tuvaletini yaptı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi’nde bulunan bir beyaz eşya mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle gelen 2 kadın ve 1 çocuktan oluşan 3 kişi, iş yerinde olay çıkardı.

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Gözaltına alınmamak için tuvaletini yaptı

İş yeri sahibi ve çalışanlarıyla tartışan dilencilerden biri tartışmanın ardından iş yerinin girişindeki kaldırıma oturarak toplanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında tuvaletini yaptı.

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Gözaltına alınmamak için tuvaletini yaptı

Tartışma polislerin gelmesiyle iyice alevlendi.

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Gözaltına alınmamak için tuvaletini yaptı

Polislere direnen ve kendisinin davacı olduğunu belirten kadın dilenci güçlükle polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

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