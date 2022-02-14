Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu. Peki hangi ürünlere KDV indirimi yapılacak? İşte o ürünler ve indirimli fiyatları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV’nin yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Erdoğan konuşmasında “Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz" dedi.
Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir." diye de ekledi.
Peki yüzde 7’lik indirim fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem ürünler ve KDV indiriminden sonra oluşacak muhtemel fiyatlar.
İŞTE İNDİRİM SONRASI BEKLENEN FİYATLAR
ÜRÜN - FİYAT - BEKLENEN FİYAT
Pirinç 14.82 TL - 13.78 TL
Bulgur 10.14 TL - 9.43 TL
Makarna 10.59 TL - 9.84 TL
Dana Eti 80.22 TL - 74.60 TL