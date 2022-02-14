Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste

Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir." diye de ekledi.