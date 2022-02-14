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  4. Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste

Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu. Peki hangi ürünlere KDV indirimi yapılacak? İşte o ürünler ve indirimli fiyatları...

Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV’nin yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Erdoğan konuşmasında “Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz" dedi.

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Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste - Resim: 2

Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir." diye de ekledi.

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Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste - Resim: 3

Peki yüzde 7’lik indirim fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem ürünler ve KDV indiriminden sonra oluşacak muhtemel fiyatlar.

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Gözler etiketlerde! İşte KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar olacak? İşte o liste - Resim: 4

İŞTE İNDİRİM SONRASI BEKLENEN FİYATLAR

ÜRÜN - FİYAT - BEKLENEN FİYAT
Pirinç 14.82 TL - 13.78 TL
Bulgur 10.14 TL - 9.43 TL
Makarna 10.59 TL - 9.84 TL
Dana Eti 80.22 TL - 74.60 TL
                                                  

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