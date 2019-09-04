Gözler Şimşek'te! Şimşek ilk yurt dışı görevine çıkıyor

Yurt içinde Mavi Vatan, Denizkurdu, Deniz Yıldızı gibi önemli tatbikatlarda görev yapan ve yerli imkanlarla milli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerinin test ve doğrulanmasında test yardımcısı olarak kullanılan Şimşek, ilk yurt dışı görevinde dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak. Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, 11 Eylül'e kadar sürecek Askeri İşbirliği-2019 atışlı tatbikatında hedef uçak olarak kullanılmak üzere Kazakistan'a intikal ettirildi.