SON DAKİKA
FENERBAHÇE'DE 3'ÜNCÜ KORONAVİRÜS VAKASI! TESTİ POZİTİF ÇIKTI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Mayıs 2020 12:51

Göztepe Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu.

Göztepe Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu.

1/ 9
Göztepe Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

İstanbul'un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1'inci etabı tamamlandı.

2/ 9
Göztepe Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

1'inci etabı tamamlanan Hastane drone ile havadan görüntülendi.

3/ 9
Göztepe Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM