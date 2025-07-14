  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gözü dönen baba, çocuğa silah çekip ateş etti!

Gözü dönen baba, çocuğa silah çekip ateş etti!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, oğlu ile tartışan çocuğa silah çekip havaya ateş etti. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Gözü dönen baba, çocuğa silah çekip ateş etti! - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Ç. isimli çocuk, M.R.T.'nin oğluyla tartıştı. 

1 / 10
Gözü dönen baba, çocuğa silah çekip ateş etti! - Resim: 2

Durumu fark eden M.R.T., elindeki tabancayla site bahçesine inerek M.A.Ç.'ye silah çekti. 

2 / 10
Gözü dönen baba, çocuğa silah çekip ateş etti! - Resim: 3

Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen M.R.T., bu sırada havaya bir el ateş etti. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 / 10
Gözü dönen baba, çocuğa silah çekip ateş etti! - Resim: 4

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., M.R.T. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Anne H.Ç., ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık. Şikayetçiyim" dedi. 

4 / 10