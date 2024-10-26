Gözü dönen sürücü 2 kişiyi böyle ezmeye çalıştı
Hatay'da bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli 2 kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü, trafikte motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti.
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Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi. O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı.
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Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken akılalmaz olay sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye götürdü.
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