Gözü dönmüş psikopat 11 yaşındaki kızı kovalayıp sığındığı markette darbedip bıçakladı
Gaziantep'te akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi kendisinden kaçıp, markete sığınan 11 yaşındaki bir kız çocuğunu markette yakalayıp önce darbetti ardından da bıçakladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Korkunç olay, 1 Ocak akşamı Gaziantep'in Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi.
1 / 7
İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmek istedi.
2 / 7
Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı.
3 / 7
F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı.
4 / 7