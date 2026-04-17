Gözü dönmüş psikopat eşine aracıyla çarpıp ayaklarını ezdi
Bolu'da bir kişi, tartıştığı eşi Z.T.’nin üzerine hafif ticari aracını sürdü. Aracın altında kalarak iki ayağı kırılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, eşine daha önce de şiddet uyguladığı belirtilen saldırgan koca tutuklandı.
Olay, 6 Nisan’da Sağlık Mahallesi Cami Yanı Sokak üzerinde meydana geldi. O.T. ve eşi Z.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çevredeki bir yakınının araya girerek kadını uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen tartışma dinmedi. Öfkeyle hafif ticari aracına binen O.T., kendisini engellemek için aracın önüne geçen eşi Z.T.'yi hiçe saydı. Gözü dönmüş koca, aracı hızla hareket ettirerek eşinin üzerinden geçti. Ayakları tekerleklerin altında kalan talihsiz kadın acı içinde yere yığıldı.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edilen kadının iki ayağında kırık olduğu tespit edildi. O.T.’nin aracıyla eşine çarparak ayaklarını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)