Gözü dönmüş sapık kamerada... Güpe gündüz genç kadına saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı
Bursa'da 23 yaşındaki bir kadın çalıştığı eczanenin önünde göz dönmüş bir sapığın saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, genç kadının yardımına çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı koştu. Saldırıya uğrayan kadın büyük bir şok yaşarken 9 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli yakalanıp gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Olay, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı.
Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu.
Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü.
