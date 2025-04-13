Gözüne takılan altın implant ile 56 yaşında normal insanlar gibi uyuyup, rüya görebildi...

Eskişehir’de yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan, 15 yaşında yüz felci geçirdi. Yaşadığı rahatsızlığın ardından yüzünde asimetri meydana gelen Cihan’ın ağız kenarında kas düşmesi oluşurken, sol gözünü de kapatamamaya başladı. 41 yıldır gözü açık bir şekilde uyumak zorunda kalan Cihan, uykusuzluk ve baş ağrısı şikayetlerinin yanı sıra hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor yıllar geçirdi.