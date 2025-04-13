Gözüne takılan altın implant ile 56 yaşında normal insanlar gibi uyuyup, rüya görebildi...
Eskişehir'de 15 yaşındayken geçirdiği yüz felci sonrası göz kapağını kapatamadığı için baş ağrısı ve uykusuzluk sorunu yaşayan 56 yaşındaki kadın gözüne takılan 24 ayar altın implant sonrası rahat uyumaya başladı.
Eskişehir’de yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan, 15 yaşında yüz felci geçirdi. Yaşadığı rahatsızlığın ardından yüzünde asimetri meydana gelen Cihan’ın ağız kenarında kas düşmesi oluşurken, sol gözünü de kapatamamaya başladı. 41 yıldır gözü açık bir şekilde uyumak zorunda kalan Cihan, uykusuzluk ve baş ağrısı şikayetlerinin yanı sıra hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor yıllar geçirdi.
Ablasının tavsiyesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvuran Cihan’ın, burada tedavisine başlandı. 6 Şubat’ta 5 saat süren operasyonla Cihan’ın gözüne 24 ayar altın implant yerleştirildi. Bu sayede gözünü kapatabilmesi sağlanırken, bacağından alınan yama derisiyle de yüzündeki simetri sağlanmaya çalışıldı.
Başarılı geçen ameliyatın ardından 4 gün sonra hastaneden taburcu edilen ve sağlığına kavuştuğunu söyleyen Cihan, yıllar sonra rahat uyuyabildiğini ve rüya görmeye başladığını belirtti.
Yüz felci geçirdikten sonra yaşadıklarını anlatan Ümmü Gülsüm Cihan, yaşadığı fiziksel zorlukların yanı sıra kendisine yöneltilen sorulardan da sıkıldığını söyledi.