Gram altın 931 lira oldu! Kapalıçarşı esnafından yeni altın tahmini

"GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELECEK"

Vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. FED’in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna rağmen dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi. Gram altının daha önce gördüğü bin lira üzerine tekrar yükseleceğini düşünüyorum" dedi.