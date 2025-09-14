Gram altın için dikkat çeken tahmin: Yıl sonunda kaç lira olacak?
Altın rekor serisine devam ederken Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, gram altın için yıl sonu tahminini paylaştı.
Yatırımcının güvenli limanı altın yükselişini sürdürüyor. 2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altının yıl sonunda hangi seviyede olacağı merak ediliyor.
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı Mehmet Yüksel, küresel gelişmeler, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve kur hareketleri dikkate alındığında, yılsonuna kadar gram altının 5 bin 500 lira civarını görmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu savundu.
Yüksel, "Altında yıl sonu için beklentimiz 5 bin 500 lira civarıdır" dedi.
Kuyumcu sayısındaki artış
Gündemdeki konulara da değinen Mehmet Yüksel, kuyumcu sayısındaki artışın tamamen yasal süreçlerin bir sonucu olduğunu, odaların bu konuda herhangi bir izin verme veya engelleme yetkisi olmadığını ifade etti.