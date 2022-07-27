Grev dalgası... Avrupa'daki kaos 2023'ün sonuna kadar sürebilir
Avrupa'daki havacılık şirketlerini sarsan grev dalgasına bir havayolu şirketi daha eklendi.
Koronavirüs pandemisi boyunca en çok yara olan sektörlerden biri olan ve sıkıntılı günler geçiren havacılık sektörü şimdide başlayan grev dalgası nedeni ile büyük bir kabusun içerisinde. Yaz aylarının gelmesi ile talep katlanarak artarken şirketler yaşanan kriz için bazen birbirlerini, bazen bavul renklerini bazen de evden çalışan insanları suçladılar.
Almanya’nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri yaşanan Kaos içinde insanların sık sık bavullarını kaybetmesinden renkleri sorumlu tutmuş ve insanların kolay fark edilebilir renkli bavullar kullanmasını istemişti.
LUFTHANSA BİNDEN FAZLA UÇUŞU İPTAL ETTİ
Grev dalgasının en son kurbanı Alman havayolu şirketi Lufthansa oldu. Şirket dün personellerinin aldığı grev kararı nedeni ile binden fazla uçuşun iptal edileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada uçuşu iptal edilen yolcularla temasa geçildiği ve mümkünse alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon yapılacağı vurgulanırken, mevcut kapasitelerin "oldukça sınırlı" olduğu konusunda uyarıda bulunuldu. Grevin etkisinin Perşembe ve Cuma günleri de hissedilebileceği aktarıldı.
134 BİN YOLCUYU ETKİLEDİ, BÜYÜK HASARA YOL AÇTI
Almanya'da havacılık sektörünün bayrağını taşıyan Lufthansa'nın sefer iptallerinin 134 bin yolcuyu etkilediği açıklanırken bugün Almanya havalimanlarından gelen fotoğraflarda şirketin check-in kontuarları bomboş görüntülendi. İptaller sonrası havalimanında kalan yolcular koltuklarda ve bavullarının üzerinde uyumaya çalışırken Lufthansa insan kaynakları şefi ve işçi direktörü Michael Niggemann grevin "büyük hasara yol açtığını" söyledi.