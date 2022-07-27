Grev dalgası... Avrupa'daki kaos 2023'ün sonuna kadar sürebilir

Koronavirüs pandemisi boyunca en çok yara olan sektörlerden biri olan ve sıkıntılı günler geçiren havacılık sektörü şimdide başlayan grev dalgası nedeni ile büyük bir kabusun içerisinde. Yaz aylarının gelmesi ile talep katlanarak artarken şirketler yaşanan kriz için bazen birbirlerini, bazen bavul renklerini bazen de evden çalışan insanları suçladılar.