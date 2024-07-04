Gribe yakalandığını sanmıştı; kol ve ve bacaklarını kaybetti
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan lise öğretmeni Sherri Moody, okul gezisinde hissettiği soğuk algınlığı semptomlarını önemsemeyince adeta hayatı karardı...
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan lise öğretmeni Sherri Moody, sınıf gezisi esnasında soğuk algınlığa benzer semptomlar yaşamaya başladı.
1 / 6
Durumu başta önemsemeyen genç kadın kötüleşince hastaneye başvurduktan sonra acı gerçek ile yüzleşti.
2 / 6
Hastanede genç öğretmene, okul gezisi esnasında bir bakteri nedeniyle enfekte olduğu söylenirken bu nedenle de ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan çift zatürre teşhisi koyuldu.
3 / 6
Süreç içerisinde komaya giren genç kadının hayati organlarına kan akışı sağlamak için uygulanan ilacın kol ve bacaklardaki kan dolaşımını etkilediği bu nedenle dirsek ve diz altındaki uzuvlarının kesilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
4 / 6