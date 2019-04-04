Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışı
Antalya'da, geçirdiği gripten sonra felç olan 26 yaşındaki Gökhan Alsan, robotik rehabilitasyon tedavisiyle yeniden yürümeye çalışıyor
Antalya'da, grip geçirdikten sonra felç olan 26 yaşındaki Gökhan Alsan, yeniden yürüyebilmek için robotik rehabilitasyon tedavisi görüyor.
Kepez ilçesinde yaşayan Gökhan Alsan, geçirdiği gribin ardından kas hareketlerinde azalma olması üzerine (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Önce bacakları, daha sonra tüm vücudu tamamen hareketsiz hale gelen ve 7 gün yoğun bakım servisinde yatan Alsan'a, Guillain-Barre Sendromu teşhisi kondu.