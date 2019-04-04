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  3. 04 Nisan 2019 12:15

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışı

Antalya'da, geçirdiği gripten sonra felç olan 26 yaşındaki Gökhan Alsan, robotik rehabilitasyon tedavisiyle yeniden yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışı

Antalya'da, grip geçirdikten sonra felç olan 26 yaşındaki Gökhan Alsan, yeniden yürüyebilmek için robotik rehabilitasyon tedavisi görüyor.

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Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışı

Kepez ilçesinde yaşayan Gökhan Alsan, geçirdiği gribin ardından kas hareketlerinde azalma olması üzerine (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

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Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışı

Önce bacakları, daha sonra tüm vücudu tamamen hareketsiz hale gelen ve 7 gün yoğun bakım servisinde yatan Alsan'a, Guillain-Barre Sendromu teşhisi kondu.

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Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışı

AA'nın haberine göre; yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ile kas hareketleri yeniden kıpırdamaya başlayan Alsan, hastane bünyesindeki Robo Gait isimli robotik rehabilitasyon cihazı ile sağlığına kavuşmak için çaba gösteriyor.

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