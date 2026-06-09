GSB Spor Okulları'nda yaz dönemi kayıtları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları bu yıl da uygulanacak. 3-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği GSB Spor Okulları için kayıtlar alınmaya başlandı.

Her yıl binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarındaki eğitimlerden yararlanmak isteyenler, Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek başvurulabileceği gibi e-Devlet kapısı üzerinden de çevrimiçi başvuru yapabilecek.